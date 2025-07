Polizei in Auenwald-Unterbrüden

Am Brüdenbach im Rems-Murr-Kreis werden mehrere Kleidungsstücke gefunden. Polizei, Feuerwehr und DLRG starten daher eine großangelegte Suche nach unbekannter Person.

Jonathan Rebmann 20.07.2025 - 12:36 Uhr

Polizei, Feuerwehr und DLRG haben am Sonntagmorgen in Auenwald-Unterbrüden im Rems-Murr-Kreis unter anderem mit dem Einsatz eines Hubschraubers nach einer unbekannten Person gesucht. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.