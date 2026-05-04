Bei der Durchsuchung mehrerer Gebäude beschlagnahmt die Polizei mehr als ein Kilo Drogen, stellt eine Waffe sicher und zudem unverzollte Zigaretten.

Franziska Kleiner 04.05.2026 - 16:53 Uhr

Ermittler haben am Donnerstagmorgen mehrere Gebäude in Stuttgart und Korntal-Münchingen durchsucht und eine 30 Jahre alte Frau sowie drei Männer im Alter von 22, 25 und 34 Jahren festgenommen. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am gewerbsmäßigen Handel mit Kokain und Marihuana und am illegalen Anbau von Cannabis beteiligt gewesen zu sein. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatten umfangreiche Ermittlungen die Beamten auf die Spur der Männer und der Frau geführt.