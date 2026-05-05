Nach monatelangen Ermittlungen schlugen Fahnder in Stuttgart und Korntal zu. Eine Frau und drei Männer sitzen wegen Drogendelikte in Haft. Was genau wurde sichergestellt?

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Ermittler haben am Donnerstagmorgen mehrere Gebäude in Stuttgart und Korntal-Münchingen durchsucht und eine 30 Jahre alte Frau sowie drei Männer im Alter von 22, 25 und 34 Jahren festgenommen. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am gewerbsmäßigen Handel mit Kokain und Marihuana und am illegalen Anbau von Cannabis beteiligt gewesen zu sein. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatten umfangreiche Ermittlungen die Beamten auf die Spur der Männer und der Frau geführt.

 

Mehr als ein Kilo Kokain beschlagnahmt

Die Beamten durchsuchten insgesamt sechs Gebäude und beschlagnahmten rund ein Kilogramm Kokain, etwa hundert Gramm Marihuana, Bargeld, außerdem eine scharfe Schusswaffe und Munition. Zudem entdeckten die Ermittler eine Marihuana-Plantage mit mehr als 1400 Pflanzen in unterschiedlichen Wuchsstadien. Im Keller einer Shisha Lounge stellten sie unverzollte Zigaretten und Tabak sicher.

Die 30-Jährige deutscher Staatsangehörigkeit sowie ihre mutmaßlichen Komplizen mit albanischer und kosovarischer Staatsangehörigkeit wurden am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug und wies die Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.