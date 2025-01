Wenige Monate ist Jan Farger erst Chef der Polizei in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Der 36-Jährige hatte gleich mit „Lurchi-Vandalismus“ zu tun. Warum er Fans des Salamanders wenig Hoffnung machen kann und derzeit Einbrüche im Fokus stehen.

Frank Ruppert 28.01.2025 - 10:56 Uhr

Jan Farger konnte in seinen ersten Monaten als Leiter der Kornwestheimer Polizei direkt mit einem spektakulären Fall einsteigen. Erst wurde mit viel Aufsehen eine Lurchi-Figur am Stadtparksee enthüllt – und wenige Tage später wurde sie schon beschädigt und musste entfernt werden. „Das war in der Tat ein nicht alltäglicher Fall“, sagt Farger. Der 36-Jährige trat im Oktober die Nachfolge von Michael Neuweiler an, der in den Ruhestand ging.