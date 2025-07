Am Montag kommt es vor dem Landratsamt in Ludwigsburg zu einem Vorfall. Ein 43-Jähriger gerät in ein Handgemenge mit einem Sicherheitsmitarbeiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei Ludwigsburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montag bei einer Außenstelle des Landratsamtes ereignet hat. Ein 43-jähriger Mann war nach Angaben der Polizei „außer Rand und Band“. Das Ganze ereignete sich gegen 11.30 Uhr in der Straße „Auf dem Wasen“.

Wie die Polizei mitteilt, soll der 43-Jährige zunächst aus noch ungeklärten Gründen vor dem Gebäude herumgeschrien haben. Als ein Sicherheitsmitarbeiter und ein Mitarbeiter des Landratsamtes darauf aufmerksam wurden und die Haupteingangstür öffneten, drängte sich der Mann in das Gebäude.

Handgemenge zwischen 43-Jährigem und Sicherheitsmitarbeiter

Dort soll er sein Geschrei in äußerst aggressiver Weise fortgesetzt und sich geweigert haben, das Gebäude zu verlassen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Handgemenge zwischen dem 43-Jährigen und dem Sicherheitsmitarbeiter. Letzterem gelang es schließlich, den Mann wieder nach draußen zu begleiten.

Wenig später sollen laut Polizei vor der Außenstelle erneut laute Schreie ertönt sein. Daraufhin wurde ein am Boden liegender 21-Jähriger festgestellt, der über Schmerzen klagte. Auch der 43-Jährige befand sich noch vor Ort, versuchte dann jedoch zu fliehen. Zwei Männern gelang es, den Mann zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Was zwischen dem 43- und dem 21-Jährigen vorgefallen war, sei derzeit unklar, so die Polizei.

Ein Rettungsdienst brachte beide mutmaßlich leicht verletzten Männer in ein Krankenhaus. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.