Ein noch Unbekannter hat neben einem Schotterweg bei Nürtingen (Kreis Esslingen) offenbar alte Dynamitstangen entsorgt. Ein Zeuge alarmierte deshalb die Polizei.

Robert Korell 29.09.2025 - 17:11 Uhr

﻿ Einem Zeugen sind neben einem Schotterweg an der Kreisstraße 1236 bei Altenriet (Kreis Esslingen) mehrere böllerartige Gegenstände aufgefallen, er alarmierte daraufhin die Polizei. Wie ein Sprecher berichtet, stellten die Experten bei der Überprüfung fest, dass es sich um Dynamitstangen mit deutlich älterem Herstellungsjahr handelte.