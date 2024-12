In Stuttgart ist an Heiligabend ein Linienbus der Linie 91 stecken geblieben. Zuvor hatte sich der Fahrer offenbar verfahren und deshalb versucht zu wenden.

Robert Korell 27.12.2024 - 13:25 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten, nachdem am Dienstagabend in der Wildparkstraße in Stuttgart ein Bus stecken geblieben ist. Der 55-jährige Fahrer war zuvor mit dem Bus der Linie 91 falsch herum in die Wildparkstraße eingefahren, berichtet die Polizei.