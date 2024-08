Eine Gruppe aus circa sechs Männern hat in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart einen 18-Jährigen geschlagen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Julia Hawener 05.08.2024 - 12:49 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen 18 Jahre alten Mann in der Königstraße in Stuttgart-Mitte ausgeraubt, teilte die Polizei am Montag mit. Er werden Zeugen gesucht.