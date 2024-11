Mit einer schockierenden erfundenen Geschichte haben Betrüger am Dienstag eine Seniorin um Wertsachen gebracht. Sie übergab den Tatpersonen Schmuck und Gold im Wert von rund 15 000 Euro, meldet die Polizei.

Die 85 Jahre alte Frau habe gegen 15 Uhr einen Anruf erhalten. Die Person am anderen Ende der Leitung behauptete, von der Polizei zu sein und erzählte, der Schwiegersohn der Frau hätte einen schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht. Sie könnte verhindern, dass er in Untersuchungshaft kommen würde, wenn sie eine Kaution in Höhe von 30 000 Euro bezahlen würde, gaukelte der Betrüger ihr vor. Die Frau nahm die Geschichte im ersten Schreck für bare Münze, packte ihren Schmuck und Gold ein und ging zum angegeben Übergabepunkt. An der Straße Im Geiger übergab sie alles an einen Boten.

Der Abholer soll etwa 25 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Solche Kautionsforderungen gibt es nicht. Wer einen ähnlichen Anruf erhalte, solle sofort auflegen. Wer Zweifel habe, solle versuchen, Verwandte oder Freunde beziehungsweise die Polizei zu erreichen, um sich zu vergewissern, ob alles in Ordnung ist.

Neulich machte eine neue Masche in Stuttgart die Runde. Dabei behaupteten die Anrufenden, es sei zu Problemen bei einer Zahlung gekommen. Es hieß, man solle seine EC-Karte und den PIN an einen Abholer übergeben. Dabei wurden ebenfalls Senioren betrogen und um ihr Geld gebracht.