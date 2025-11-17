Welche Möglichkeiten gibt es, um sein Hab und Gut vor Einbrechern zu schützen? Darüber informiert die Polizei in zwei Orten im Rems-Murr-Kreis.
06.11.2025 - 17:00 Uhr
Das Informationsfahrzeug der Polizei zum Thema Einbruchschutz macht in der kommenden Woche zweimal im Rems-Murr-Kreis Halt. Wie die Polizei mitteilt, können Bürger am Mittwoch, 12. November, in Leutenbach das Angebot von 8 bis 16.30 Uhr auf dem Löwenplatz nutzen. Am Donnerstag, 13. November, steht das Fahrzeug von 9 bis 16.30 Uhr auf dem Gänswasen in Plüderhausen.