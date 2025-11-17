Welche Möglichkeiten gibt es, um sein Hab und Gut vor Einbrechern zu schützen? Darüber informiert die Polizei in zwei Orten im Rems-Murr-Kreis.

Das Informationsfahrzeug der Polizei zum Thema Einbruchschutz macht in der kommenden Woche zweimal im Rems-Murr-Kreis Halt. Wie die Polizei mitteilt, können Bürger am Mittwoch, 12. November, in Leutenbach das Angebot von 8 bis 16.30 Uhr auf dem Löwenplatz nutzen. Am Donnerstag, 13. November, steht das Fahrzeug von 9 bis 16.30 Uhr auf dem Gänswasen in Plüderhausen.

Wenn in das eigene Haus oder in die eigene Wohnung eingebrochen wurde, komme dies einer schweren Verletzung der Privatsphäre gleich. Eine solche Tat sei für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Nicht selten fühlten sie sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Und unter diesem Verlust des Sicherheitsgefühls leide die Lebensqualität.

Die Zahlen im Bereich des Wohnungseinbruchs seien nach den Corona-Jahren wieder ansteigend. Daher biete die Abteilung Prävention des Polizeipräsidiums Aalen zu Beginn der dunklen Jahreszeit wieder mehrere Termine mit dem Informationsfahrzeug zum Schutz vor Einbrechern an.

Durch präventive Maßnahmen könne ein Einbruch deutlich erschwert werden. Schließlich scheiterten nahezu 40 Prozent der Einbrüche im Versuch. In diesem Fahrzeug können sich die Bürger laut der Polizei über Verhaltensweisen, aber insbesondere über genormte und zertifizierte Produkte informieren, mit denen sie ihre Häuser und Wohnungen mechanisch und elektronisch sichern können.

Das Angebot ist der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Fellbach angegliedert und macht in der kommenden Woche in folgenden Orten Halt: