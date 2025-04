Seit März ist das Polizeipräsidium Ludwigsburg um 111 neue Polizisten angewachsen. Welche Dienststellen die meisten Neuen bekommen und wie viele Mitarbeiter gegangen sind.

Frank Ruppert 05.04.2025 - 14:00 Uhr

Gute Nachrichten verbreitet das Polizeipräsidium Ludwigsburg eher selten. Meist geht es in der Öffentlichkeitsarbeit der Ordnungshüter um Vergehen und Verbrechen. Jetzt konnte das Präsidium aber erfreuliche Neuigkeiten mitteilen – in eigener Sache. 111 neue Kolleginnen und Kollegen haben im März und April im Präsidium angefangen. Damit nähert sich das Präsidium, das für die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen zuständig ist, der Mitarbeiterzahl von 2000 an. Im März waren es knapp 1900 Mitarbeiter.