Porsche-Fahrerin gerät mit 1,5 Promille in den Gegenverkehr

Eine 38-Jährige ist mit 1,5 Promille im Blut mit ihrem Porsche bei Marbach in den Gegenverkehr geraten. Ein Transporter-Fahrer musste daraufhin in die Eisen steigen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Er wird nun von der Polizei gesucht.

Julia Amrhein 26.09.2024 - 11:17 Uhr

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Transporter-Fahrer, der am Mittwochabend bei Marbach von einer Porsche-Fahrerin zum Bremsen und Ausweichen gezwungen worden ist. Zeugen hatten berichtet, dass besagte 38-Jährige gegen 21.05 Uhr auf der L 1100 in Richtung Murr unterwegs war, als sie unmittelbar nach der Kreuzung nach Benningen in den Gegenverkehr geriet. Ein Unbekannter musste daraufhin auf die Bremse seines Transporters treten und nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.