Erneut haben Trickbetrüger in Stuttgart-Süd eine ältere Frau um viel Geld gebracht: Wie die Polizei mitteilte, gaukelten Unbekannte einer 80-Jährigen vor, dass ihre Tochter einen Unfall verschuldet habe und sie eine Kaution bezahlen müsse. Die Rentnerin übergab den Betrügern Gold im Wert von mehreren Tausend Euro. Es werden Zeugen gesucht.

80-Jährige gibt angeblichem Gerichtsdiener Goldmünzen

Nach den Angaben der Beamten, rief gegen 19.30 Uhr ein angeblicher Polizeibeamter bei der Seniorin an und erzählte ihr von dem vermeintlichen Unfall. Der Täter brachte die Frau dazu, die Goldmünzen gegen 20.30 Uhr in der Waldburgstraße an einen angeblichen Gerichtsdiener zu übergeben.

Der unbekannte Abholer sei mittelgroß, schlank und habe kurze Haare. Er habe Hochdeutsch gesprochen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/899 057 78 zu melden.