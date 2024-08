Ein 53-Jähriger beobachtet, wie ein Mann am Sonntag auf einer Wiese im Oberen Schlossgarten in Stuttgart-Mitte öffentlich onaniert. Am Dienstag erkennt er den Mann wieder und geht mit ihm zu Polizei.

jhw 14.08.2024 - 17:12 Uhr

Polizeibeamte haben am Dienstag einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der am Sonntag im Bereich des Oberen Schlossgartens in Stuttgart-Mitte öffentlich onaniert haben soll. Es werden Zeugen gesucht.