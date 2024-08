Polizei sucht Einbrecher in Gerlingen

In der Nacht zum Donnerstag versucht ein Unbekannter, in eine Gaststätte in Gerlingen einzubrechen. Die Helikopterfahndung schreckt etliche Bürger auf.

Franziska Kleiner 22.08.2024 - 11:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag versucht, in ein Wettbüro in Gerlingen einzubrechen. Dem Unbekannten gelang die Flucht. Zur Fahndung ist auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden, der zahlreiche Bürger aufschreckte.