Wieder machen Unbekannte Beute in Schließfächern einer Bank. Die Täter brechen in der Mittagspause ein. Die Polizei sucht Zeugen.
15.02.2026 - 11:27 Uhr
Stuhr - Nach dem Einbruch in eine Bank in Stuhr nahe Bremen sucht die Polizei nach Zeugen. "Wir haben schon Klinken geputzt und Nachbarn befragt", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der Aufruf richte sich auch an Anwohner, die Videokameras an ihren Häusern installiert hätten und möglicherweise Hinweise auf die Tat am Freitagmittag geben können.