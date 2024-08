Eine junge Frau fährt mit dem Nachtbus vom Schlossplatz nach Feuerbach. Als sie am Wilhelm-Geiger-Platz aussteigt, folgt ihr ein Fahrgast. Wenig später zieht er sie von hinten an sich.

seb 22.08.2024 - 17:08 Uhr

Ein Unbekannter hat am Donnerstagfrüh in Feuerbach eine 24-Jährige offenbar sexuell belästigt. Die Frau fuhr gegen 4 Uhr mit dem Nachtbus vom Schlossplatz zum Wilhelm-Geiger-Platz. Schon während der Fahrt soll der Mann sich zu ihr gesetzt und sie mehrfach angesprochen haben, sie ignorierte ihn jedoch. Als sie ausgestiegen war, folgte ihr der Mann, zog sie nach wenigen Metern unvermittelt von hinten an sich und fasst ihr in den Intimbereich. Dabei soll er ihr den Mund zugehalten haben.