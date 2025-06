Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang noch nicht fest.

Ulrike Otto 13.06.2025 - 12:10 Uhr

Eine Arztpraxis in der Otto-Schöpfer-Straße in Gerlingen ist das Ziel von Einbrechern gewesen. Wie die Polizei am Freitag berichtet, drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 11.30 Uhr, und Donnerstag, 16.45 Uhr, in die Räume ein und durchsuchten diese. Dabei entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Ob die Einbrecher etwas mitgenommen haben, wird derzeit noch ermittelt.