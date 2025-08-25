Bei Renningen fällt ein Autofahrer einer Zivilstreife auf. Als er kontrolliert werden soll, flüchtet der Fahrer vor den Beamten.

Eine Zivilstreife des Polizeireviers Leonberg war am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr auf der Bundesstraße 295 im Bereich Renningen unterwegs, als den Beamten auf Höhe des „Ihinger Hof“ ein VW Touran auffiel. Der Fahrer sollte daraufhin kontrolliert werden. Ihm wurden nach der Ausfahrt „Naturtheater“ Signale gegeben, er sollte auf eine Parkbucht fahren. Doch der Fahrer beschleunigte stattdessen stark und versuchte sich nach Polizeiangaben mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen.

Fahrer rast über die Autobahn

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer flüchtete zunächst über die B 295 in Richtung Autobahn 8, fuhr diese in Richtung Stuttgart auf, an der Anschlussstelle Leonberg-Ost wieder ab und fuhr daraufhin auf die Südrandstraße. Hierbei missachtete er eine rote Ampel, bevor er wieder auf die Autobahn in Richtung Heilbronn auffuhr. Auch auf der Autobahn 81 im Baustellenbereich des Engelbergtunnels fuhr er mit mehr als Tempo 200 in Richtung Heilbronn davon.

Im Gegenverkehr überholt

An der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach fuhr der Unbekannte von der Autobahn erneut ab auf die Bundestraße 295 in Richtung Korntal-Münchingen. Trotz Gegenverkehrs überholte der Unbekannte in diesem Bereich einen Verkehrsteilnehmer. In Korntal gelang dem Unbekannten unerkannt die Flucht. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise des unbekannten VW-Lenkers mittleren Alters gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei an unter der Telefonnummer 0 71 52/ 60 50 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de.