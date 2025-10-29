Wer kann weiterhelfen: Die Polizei sucht Zeugen zu einem handfesten Streit, der am Dienstagmittag in Schorndorf eskaliert ist.

Chris Lederer 29.10.2025 - 08:49 Uhr

Im Abelweg in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist es am Dienstag gegen 14.10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Frau den Mann mehrfach geschlagen haben. Zwischen den beiden Personen besteht nach Angaben der Polizei eine Vorbeziehung. Mehr wurde bislang nicht bekannt.