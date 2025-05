Unbekannte haben die Büste des indischen Freiheitskämpfers im Cannstatter Stadtteil Burgholzhof verunstaltet. Was steckt hinter den Botschaften?

Sebastian Steegmüller 05.05.2025 - 16:09 Uhr

Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan hat auch in Stuttgart offenbar Spuren hinterlassen: Unbekannte haben am Wochenende die Mahatma-Gandhi-Statue im Cannstatter Stadtteil Burgholzhof beschmiert. Auf der Brust des Freiheitskämpfers und Friedensnobelpreisträgers stehen die Buchstaben „PK“ und „KL“, auf dem Rücken und dem Sockel ist in weißer Schrift unter anderem das Wort „Khalistan“ zu lesen. Dabei handelt es sich um eine separatistische Bewegung, die seit mehreren Jahrzehnten in der Region Punjab einen souveränen Staat für die Sikhs – eine religiöse Minderheit in Indien und eine religiöse Gemeinschaft in Pakistan – fordert.