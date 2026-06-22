Zwei Gruppen sind in der Nacht zum Sonntag aneinandergeraten – unter anderem zückten die Männer Pfefferspray und eine Schreckschusspistole.

Sabine Armbruster 22.06.2026 - 14:59 Uhr

Ein Streit ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Tamm (Kreis Ludwigsburg) eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, waren in der Bahnhofstraße zunächst gegen 0:40 Uhr zwei Gruppen verbal aneinandergeraten. Dann sollen noch unbekannte Täter aus einer der beiden Gruppen, die aus etwa 15 bis 20 Personen bestanden haben soll, einen 33-jährigen Mann aus der gegnerischen Gruppe mit einer Schreckschusswaffe und einem Pfefferspray attackiert und verletzt haben.