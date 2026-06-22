Zwei Gruppen sind in der Nacht zum Sonntag aneinandergeraten – unter anderem zückten die Männer Pfefferspray und eine Schreckschusspistole.

Ludwigsburg: Sabine Armbruster (sar)

Ein Streit ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Tamm (Kreis Ludwigsburg) eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, waren in der Bahnhofstraße zunächst gegen 0:40 Uhr zwei Gruppen verbal aneinandergeraten. Dann sollen noch unbekannte Täter aus einer der beiden Gruppen, die aus etwa 15 bis 20 Personen bestanden haben soll, einen 33-jährigen Mann aus der gegnerischen Gruppe mit einer Schreckschusswaffe und einem Pfefferspray attackiert und verletzt haben.

 

Das Opfer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach der Tat sollen die Täter zu Fuß in Richtung Ludwigsburger Straße und Asperger Straße geflüchtet sein. Mehrere alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten ohne Erfolg. Der ermittelnde Polizeiposten Tamm bittet mögliche Zeugen, sich zu melden – entweder unter der Telefonnummer 07141/601014 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.