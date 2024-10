Schmierereien aus der Sprühdose findet man überall. Mal sind es irgendwelche Kürzel, manchmal bestimmte Codes, meistens sind sie aber unverständlich und nicht lesbar. Eindeutiger sind dagegen manche rechtsradikale Symbole. Auch solche tauchen häufig im Landkreis Ludwigsburg auf, wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mitteilt.

Hakenkreuze in Möglingen

So auch jüngst in Möglingen. Dort hat eine Frau am vergangenen Donnerstagmorgen ein Hakenkreuz entdeckt. Unbekannte sollen es im Otto-Hönig-Weg mit bronzefarbener Farbe an den Gartenzaun der Frau gesprüht haben. Weitere Hakenkreuz-Schmierereien, sowie eine Zahlenkombinationen, die auf die Postleitzahl von Ludwigsburg hindeuten, habe die Polizei in einer nahe gelegenen Unterführung und auf einem Stromverteilerkasten ausgemacht.

Dabei sei ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Nun ermittelt der Staatsschutz wegen Sachbeschädigung im Bereich Politik. Dies sei eine Abteilung der Kriminalpolizei in Ludwigsburg. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.