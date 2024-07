Polizei sucht Zeugen in Backnang

Ein junger Mann hat in Backnang am Samstagnachmittag eine 71-Jährige mit einem Messer bedroht und dann sein Geschlechtsteil entblößt. Die Frau handelte geistesgegenwärtig.

cl 29.07.2024 - 11:41 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Samstag in Backnang ereignet hat. Eine 71-Jährige war gegen 15.30 Uhr auf einem Fußweg in der Verlängerung der Plochinger Straße von einem Radfahrer angesprochen worden. Der Mann sei abgestiegen und habe sie mit einem Messer bedroht.