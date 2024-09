Ein 52-jähriger Kleinbusfahrer missachtet eine rote Ampel und kollidiert mit einem Linienbus. Der Fahrer des Kleinbusses wird vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nina Scheffel 03.09.2024 - 11:44 Uhr

Weil ein 52-Jähriger eine rote Ampel missachtet hat, ist es am Montag an einer Kreuzung in Geislingen zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein 52-Jähriger am Montag gegen 18.22 Uhr mit einem Kleinbus in der Längentalstraße in Geislingen in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Werkstraße missachtete er eine rote Ampel. Der Mann kollidierte daraufhin mit einem Linienbus, der von rechts kam und grün hatte.