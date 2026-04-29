in Schuppen ist am Dienstag in Mötzingen in Brand geraten. Ein Zeuge verhinderte womöglich Schlimmeres. Die Polizei sucht Zeugen.

Eddie Langner 29.04.2026 - 13:56 Uhr

Ein Schuppen in der Daimlerstraße in Mötzingen (Kreis Böblingen) ist am Dienstag gegen 18.10 Uhr in Brand geraten. Ein Zeuge entdeckte das Feuer und alarmierte die Rettungskräfte. Dadurch verhinderte er möglicherweise, dass das Feuer auf andere Gebäude gehen konnte. Die Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand umgehend. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht rund 30 000 Euro.