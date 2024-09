Polizei sucht Zeugen in Stuttgart-Mitte

Zu einem Fall von sexueller Belästigung ist es am Freitag in Stuttgart-Mitte gekommen. Nachdem die Polizei einen 39-jährigen Tatverdächtigen festgenommen hatte, stellte sich heraus, dass gegen diesen bereits ein Haftbefehl vorlag.

Nina Scheffel 02.09.2024 - 10:57 Uhr

Polizeibeamte haben am Freitag, 30. August, einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Kronenstraße in Stuttgart-Mitte eine 37-jährige Frau sexuell belästigt zu haben.