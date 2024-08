Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Stuttgart-Stammheim lösen die Täter den Alarm aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gülay Alparslan 20.08.2024 - 11:55 Uhr

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Freihofstraße in Stammheim eingebrochen. Dies teilt die Polizei am Dienstagmittag mit. Die Täter erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe.