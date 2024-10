Zu einem Streit ist es am Montag mitten in Ludwigsburg zwischen einem Passanten und einem E-Scooter-Fahrer gekommen. Der Passant musste nach einem Stoß verletzt ins Krankenhaus.

Andreas Hennings 22.10.2024 - 15:03 Uhr

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit aufgrund einer Körperverletzung, die sich am Montag, 21. Oktober, gegen 16.30 Uhr in der Arsenalstraße in Ludwigsburg ereignete.