In Winnenden ist es am Samstagmittag auf der Waiblinger Straße zu einem Verkehrsunfall beim Spurwechsel gekommen. Dabei kollidierten zwei Autos, die Polizei sucht nun Zeugen.

Sascha Sauer 07.06.2026 - 11:18 Uhr

Auf der Waiblinger Straße in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist es am Samstag gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall beim Spurwechsel gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 55-jährige Fiat-Fahrerin den Fahrstreifen nach links wechseln, während zeitgleich ein 58-jähriger VW-Fahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.