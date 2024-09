Unbekannte brechen in Zuffenhausen, Feuerbach und Weilimdorf in Gebäude ein und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Es werden Smartboards und Klaviere zerstört. Auch am Bürgerhaus Rot sind Scheiben eingeschlagen worden.

Gleich in drei Schulen haben unbekannte Täter am Wochenende beziehungsweise Montag früh ihre Zerstörungswut ausgelebt und teils einen immensen Schaden hinterlassen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus. Diese Möglichkeit ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Eine Spur der Verwüstung hinterließen die Täter unter anderem im Interimsgebäude des Neuen Leibniz-Gymnasiums an der Siemensstraße in Feuerbach. Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, gelangten sie offenbar über ein Fenster in das Gebäude. Dort sollen sie mit einem Feuerlöscher mehrere Smartboards, also interaktive Flachbildschirme, eingeschlagen und Toiletten verwüstet haben. Laut der stellvertretenden Schulleiterin zertrümmerten sie auch mehrere Klaviere. Es seien sogar Wände und Böden mit Kot beschmiert und die Möbel mit dem Schaum der Feuerlöscher besprüht worden, teilte sie Lehrern, Eltern und Schülern am Montag schriftlich mit. Teilweise sei es daher zu Unterrichtsausfällen gekommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25 000 Euro.

Lesen Sie auch

Mobiliar mit Feuerlöscher besprüht

Am Samstag zerstörten Unbekannte zudem zwischen 11 und 16 Uhr in der Silcherschule in Zuffenhausen mehrere Fensterscheiben und verwüsteten sämtliche Innenräume und Inventar des Schulgebäudes. Die Täter nutzten einen Feuerlöscher, um Wände und Mobiliar zu besprühen, und hinterließen einen Gesamtschaden von rund 20 000 Euro. Auch in der Gemeinschaftsschule Weilimdorf im Stadtteil Bergheim sind am Montag zwischen 7.20 und 7.50 Uhr mehrere Feuerlöscher entleert worden. Hier beläuft sich der Schaden auf rund 500 Euro. Etwas aus der Reihe fällt der Vandalismus am Bürgerhaus Rot. Unbekannte schlugen dort in der Nacht auf Sonntag, zwischen 22 und 8 Uhr, zwei Fenster ein. Ob die Täter im Gebäude waren, ist noch unklar.

Zeugen der Sachbeschädigungen in Feuerbach und Weilimdorf werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 / 89 90 - 38 00 beim Revier 8 an der Kärntner Straße zu melden. Hinweise zu den Taten in Rot und in Zuffenhausen nehmen die Beamten des Reviers 7 an der Ludwigsburger Straße unter der Durchwahl 37 00 entgegen.