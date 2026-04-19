Bei einem Tankstellenraub in der Obertürkheimer Straße in Esslingen-Mettingen am Samstag Nacht hat der Täter mehrere Geldscheine erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Tankstelle in der Obertürkheimer Straße im Esslinger Stadtteil Mettingen ist am späten Samstagabend von einem unbekannten Täter überfallen worden. Nach Angaben der Polizei betrat der Maskierte mit einem Messer in der Hand um kurz vor 23 Uhr den Verkaufsraum und erbeutete mehrere Geldscheine. Der Angestellte blieb unverletzt.

 

Sofort eingeleitete Fahndung mit Streifenwagen bleib erfolglos

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Räuber nicht gefasst werden. Der etwa 30-jährige und 1,85 Meter große Täter war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose sowie weißen Sportschuhen bekleidet.

Zeugenhinweise zur Tat oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 07 11/39 90 0 entgegen.