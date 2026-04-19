Bei einem Tankstellenraub in der Obertürkheimer Straße in Esslingen-Mettingen am Samstag Nacht hat der Täter mehrere Geldscheine erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

red 19.04.2026 - 13:09 Uhr

Eine Tankstelle in der Obertürkheimer Straße im Esslinger Stadtteil Mettingen ist am späten Samstagabend von einem unbekannten Täter überfallen worden. Nach Angaben der Polizei betrat der Maskierte mit einem Messer in der Hand um kurz vor 23 Uhr den Verkaufsraum und erbeutete mehrere Geldscheine. Der Angestellte blieb unverletzt.