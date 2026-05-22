Die Polizei sucht Zeugen nach mehreren Unfallfluchten in Fellbach, Remshalden und Schwaikheim.

Eva Schäfer 22.05.2026 - 16:11 Uhr

Gleich zu drei Unfallfluchten im Rems-Murr-Kreis sucht die Polizei Zeugen. In Remshalden-Grunbach werden Hinweise nach einem Unfall in der Kapellenstraße gesucht. Dort beschädigte, wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, am Donnerstag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr eine 71 Jahre alte VW-Fahrerin einen geparkten Motorroller und fuhr dann einfach weiter. Eine Zeugin meldete sich kurz darauf bei der Fahrerin des Rollers und nannte ihr das Kennzeichen des VW. Diese Frau ist nach Angaben der Polizei namentlich allerdings nicht bekannt und wird dringend als Zeugin gesucht. Bei ihr handelt es sich laut der Beschreibung um eine Frau mit blonden Haaren, ihr Alter wurde auf Ende zwanzig geschätzt. Sie sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.