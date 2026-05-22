Die Polizei sucht Zeugen nach mehreren Unfallfluchten in Fellbach, Remshalden und Schwaikheim.

Rems-Murr: Eva Schäfer (esc)

Gleich zu drei Unfallfluchten im Rems-Murr-Kreis sucht die Polizei Zeugen. In Remshalden-Grunbach werden Hinweise nach einem Unfall in der Kapellenstraße gesucht. Dort beschädigte, wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, am Donnerstag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr eine 71 Jahre alte VW-Fahrerin einen geparkten Motorroller und fuhr dann einfach weiter. Eine Zeugin meldete sich kurz darauf bei der Fahrerin des Rollers und nannte ihr das Kennzeichen des VW. Diese Frau ist nach Angaben der Polizei namentlich allerdings nicht bekannt und wird dringend als Zeugin gesucht. Bei ihr handelt es sich laut der Beschreibung um eine Frau mit blonden Haaren, ihr Alter wurde auf Ende zwanzig geschätzt. Sie sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151/950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

 

In Fellbach wurde ein geparkter VW Tiguan beschädigt

Auch in Schwaikheim ist der Verursacher eines Unfalls einfach weitergefahren. Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen beschädigte ein Autofahrer in der Wilhelmstraße einen geparkten Toyota. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 entgegen.

In Fellbach wurde auch ein Fahrzeug gerammt – und zwar am Donnerstag in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr. Der VW Tiguan war in der Vorderen Straße geparkt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/ 57720 um Zeugenhinweise.