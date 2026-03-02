Ein freier Stellplatz wird in Fellbach zum Zankapfel: Ein 48-Jähriger will reservieren, ein Autofahrer rollt heran – und plötzlich steht der Vorwurf einer Verletzung im Raum.

Es ist eine dieser Szenen, wie sie sich vermutlich täglich in deutschen Wohnstraßen abspielen. Und doch reicht ein Moment, um aus Alltagsroutine einen Polizeifall zu machen. Am Sonntag gegen 17 Uhr wird ein freier Parkplatz in der Bühlstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zum Zankapfel zwischen zwei Männern. Was als banaler Anspruch auf ein Stück Asphalt beginnt, endet mit dem Vorwurf einer Verletzung.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, stellte sich ein 48-Jähriger auf den freien Stellplatz, offenbar um ihn zu reservieren. Zeitgleich wollte ein 66 Jahre alter Autofahrer genau dort einparken. Nach derzeitigem Ermittlungsstand rollte dessen Pkw bei geringer Geschwindigkeit gegen den Mann. Dieser machte anschließend Verletzungen geltend.

Parkplatz-Streit in Fellbach: Polizei ermittelt

Die Szene wirft Fragen auf: Wer darf einen Parkplatz „freihalten“? Und was passiert, wenn aus einem alltäglichen Ärgernis ein möglicher Unfall wird? Klar ist bislang nur, dass die Ermittlungen laufen. Die Polizei spricht von einem Vorfall, dessen genaue Umstände noch nicht abschließend geklärt sind.

Das zuständige Polizeirevier Fellbach bittet deshalb um Hinweise. Wer den Vorfall am Sonntag in der Bühlstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/57720 melden.

Zeugenaufruf nach Vorfall in der Bühlstraße

Ob Missverständnis oder Machtprobe: der Kampf um Parkraum ist längst ein Reizthema in vielen Städten. In Fellbach hat er nun die Polizei auf den Plan gerufen. Entscheidend wird sein, was Zeugen gesehen haben: Rollte das Auto nur an oder wurde aus dem Gerangel um Asphalt mehr?