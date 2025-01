Unbekannte zerstören Autoreifen in Esslingen

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter in der Neujahrsnacht die Reifen an vier Autos zerstochen hat.

Robert Korell 02.01.2025 - 17:17 Uhr

In Esslingen hat ein Unbekannter in mehreren Straße die Reifen geparkter Autos zerstört. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter vermutlich in der Silvesternacht zu.