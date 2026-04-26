Freitagnacht bricht ein Unbekannter in einen Dönerladen ein. Was er sucht, bleibt offen – er wird mutmaßlich von der Alarmanlage aufgehalten. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitag gegen 04.15 Uhr in einen Döner-Imbiss in der Friesenstraße in Ludwigsburg eingebrochen, indem er ein Fenster des Geschäfts aufhebelte. Vermutlich aufgrund der Auslösung der Alarmanlage verließ er das Geschäft wieder ohne Diebesgut. Am Fenster des Geschäfts entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.