In Fellbach kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lieferwagen und einem Motorroller an einem Fußgängerüberweg. Der Rollerfahrer flüchtete vom Unfallort, die Polizei sucht Zeugen.

Sascha Sauer 26.04.2026 - 10:44 Uhr

Nach einer Unfallflucht in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei nach Zeugen. Am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr musste ein 49-jähriger Fahrer eines weißen Lieferwagens an einem Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße anhalten. In diesem Moment fuhr ein Motorroller auf das Fahrzeug auf. Doch statt anzuhalten, flüchtete der Rollerfahrer unmittelbar nach dem Zusammenstoß.