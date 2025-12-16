In den vergangenen Tagen haben sich mehrere Unfallfluchten im Rems-Murr-Kreis ereignet. So hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Nacht auf Montag in Fellbach einen erheblichen Schaden verursacht und ist anschließend geflüchtet. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montagmorgen, 6.20 Uhr, streifte oder rammte der Fahrer in der Klopstockstraße einen am Straßenrand abgestellten Audi A6. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Der Schaden an dem Audi wird von der Polizei auf rund 8000 Euro geschätzt.

Ein weiterer Fall von Fahrerflucht ereignete sich am Montagnachmittag ebenfalls in Fellbach. Zwischen 16 und 16.50 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein geparkter VW Tiguan beschädigt. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Fellbach ermittelt in beiden Fällen wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.

Unbekannter Fahrer flüchtet nach Unfall in Weinstadt

Auch in Weinstadt hat es zwei Fälle von Unfallflucht gegeben. So hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Freitag zwischen 7 und 12.05 Uhr in der Oberlinstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda gestreift und ist anschließend geflüchtet. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Und auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Benzstraße in Weinstadt hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 11.20 und 11.50 Uhr einen geparkten Subaru beschädigt und ist anschließend davon gefahren. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. In beiden Fällen bittet das Polizeirevier Waiblingen Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 07151/950422.