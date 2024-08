An zwei Tagen in Folge: Männer in der Innenstadt ausgeraubt

Ein Unbekannter schlägt einen 39-Jährigen im Putlitzweg, ein 36-Jähriger wird im Bereich der Freitreppe von mehreren Personen ausgeraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gülay Alparslan 19.08.2024 - 13:03 Uhr

Gleich zwei Raubüberfälle haben sich am Wochenende in Stuttgart ereignet. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der erste Überfall ereignete sich am Samstag. Wie die Polizei mitteilt, raubte ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen im Bereich des Eckensees einen 39 Jahre alten Mann aus. Der 39-Jährige war gegen 7 Uhr auf dem Putlitzweg unterwegs, als er von dem Unbekannten nach Geld gefragt wurde. Als der 39-Jährige die Herausgabe verweigerte, schlug ihm der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht. Er stahl dem 39-Jährigen die Bauchtasche mit rund 70 Euro Bargeld und einem Handy und floh.