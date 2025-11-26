Kurz vor der Eröffnung der Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis informiert die Polizei über die Sicherheitslage – und erinnert an das Messer- und Waffenverbot.

Nur noch wenige Tage, dann öffnen die Weihnachtsmärkte im Landkreis. Doch wie sicher sind sie für Besucher? Eine Frage, die die Polizei besonders im Blick hat. Ziel von Veranstaltern, Kommunen und Polizei sei es, einen sicheren und friedlichen Rahmen für alle Besucherinnen und Besucher zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen.

Dabei bringt die Polizei auch ihre Erfahrungen ein, um die Sicherheitskonzepte der Veranstalter zu verbessern. Durch den engen Austausch könne sichergestellt werden, dass die Weihnachtsmärkte bestmöglich geschützt sind, heißt es weiter.

Weihnachtsmärkte sollen bestmöglich geschützt werden. Foto: Gottfried Stoppel

Keinerlei Messer oder Waffen dürfen mitgeführt werden

Außerdem weist das Polizeipräsidium Aalen darauf hin, dass auf den Weihnachtsmärkten ein Messer- und Waffenverbot gilt. Dieses Verbot wurde Ende Oktober 2024 mit der Verschärfung des Waffengesetzes nochmals bekräftigt. Im Klartext: Auf öffentlichen Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkten dürfen keinerlei Messer oder Waffen mitgeführt werden – unabhängig von Art oder Klingenlänge.

„Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher, dieses Verbot zu respektieren und keine Messer oder Waffen auf die Weihnachtsmärkte mitzubringen“, sagt der Polizeipräsident Reiner Möller. Die Polizei werde in der Adventszeit verstärkt kontrollieren, „um die Einhaltung des Verbots sicherzustellen“.

Im vergangenen Jahr hatte ein junger Mann das Messerverbot auf dem Weihnachtsmarkt in Schorndorf missachtet. Bei einer größeren Kontrollaktion stellte die Polizei bei dem 25-Jährigen ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von rund acht Zentimetern sicher. Ihm sei daraufhin ein Platzverweis erteilt worden, außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, sagte ein Polizeisprecher damals. Grundsätzlich hängt es von Markt zu Markt stark vom jeweiligen Sicherheits- oder Polizeikonzept des Veranstalters beziehungsweise der Stadt ab, wie häufig oder intensiv solche Kontrollen stattfinden.

Besuche von Weihnachtsmärkten sind uneingeschränkt möglich

Und wie sicher sind nun die Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis? Nach Einschätzung der Polizei gibt es derzeit keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefährdung. Weder aus aktuellen Beobachtungen noch aus den vorliegenden Erkenntnissen lasse sich ableiten, dass auf die bevorstehenden Weihnachtsmärkte eine besondere Gefahr zukommen könnte. Besucherinnen und Besucher müssten sich deshalb keine Sorgen machen, betont das Polizeipräsidium Aalen. Es gebe keinen Anlass, auf einen Besuch zu verzichten.