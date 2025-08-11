US-Präsident Donald Trump hat den Einsatz der Nationalgarde in Washington D.C. angekündigt. Trump sagte am Montag, er stelle zudem die Polizei der Hauptstadt unter Bundeskontrolle.
US-Präsident Donald Trump hat den Einsatz der Nationalgarde in der Hauptstadt Washington angekündigt. Trump sagte am Montag, er stelle zudem die Polizei der Hauptstadt unter Bundeskontrolle. Der Präsident sprach von einem "Befreiungstag" für die US-Hauptstadt, die er "zurückerobern" wolle. Er begründete dies mit Kriminalitätsraten, die angeblich höher seien als in Verbrechenshochburgen in Lateinamerika - de facto sind die Zahlen jedoch rückläufig.