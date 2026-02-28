Ein gefesselter Untersuchungshäftling läuft zwei Polizeibeamten davon. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot - bisland erfolglos. Gibt es erste Erkenntnisse, wo sich der Mann aufhalten könnte?
28.02.2026 - 10:13 Uhr
Passau - Die Polizei in Passau fahndet weiter nach einem entflohenen Untersuchungshäftling. Der gefesselte 22-Jährige war nach einem Hafttermin im Amtsgericht auf dem Weg zu einem geparkten Polizeiwagen getürmt. Aktuell gebe es keine konkreten Hinweise auf dessen Aufenthaltsort, sagte ein Polizeisprecher. "Die Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen dauern an." Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Gesuchten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.