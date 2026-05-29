Nach dem Unfall auf der B14 bei Waiblingen gibt es neue Hinweise zum möglichen Hergang. Nach Polizeiangaben soll ein Fahrschulauto beim Spurwechsel von einem BMW übersehen worden sein.

Sascha Sauer 29.05.2026 - 10:52 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B 14 bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) am späten Mittwochabend, bei dem ein Fahrschulauto auf dem Dach liegen blieb, verdichten sich die Hinweise auf einen konkreten Hergang. Nach Angaben eines Polizeisprechers geht die derzeitige Auswertung der Spurenlage davon aus, dass ein BMW beim Fahrstreifenwechsel ein Fahrschulauto übersehen und dieses touchiert hat.