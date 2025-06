Täter brechen in Wohnung in der Seestraße ein

Dreiste Diebe entwendeten am Samstag Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nathalie Mainka 16.06.2025 - 16:34 Uhr

Am helllichten Tag sind Einbrecher am Samstag, 14. Juni, zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr in eine Wohnung in der Seestraße in Leonberg eingebrochen. Die unbekannten Täter durchwühlten nach Informationen der Polizei Schränke und Schubladen und erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des angerichteten Schadens stehen bis dato noch nicht fest. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Telefonnummer 07152 /6050 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.