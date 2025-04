Ein 38-jähriger BMW-Fahrer wollte aus der Karlstraße in die Leonberger Straße abbiegen, als ihn ein rotes Auto streifte. Die Polizei sucht Zeugen.

Nathalie Mainka 28.04.2025 - 14:54 Uhr

Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen, der, nachdem er in Leonberg einen Blechschaden verursacht hatte, einfach weiterfuhr. Geschehen ist dies am vergangenen Sonntag, 27. April. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer hatte gegen 10.30 Uhr in der Karlstraße auf die geeignete Verkehrslage gewartet, um aus diesem Kreuzungsbereich in die Leonberger Straße einbiegen zu können. Zeitgleich war auf der Leonberger Straße ein roter Wagen unterwegs, der so weit rechts fuhr, dass er den BMW streifte. Obwohl der BMW-Fahrer hupte, fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am BMW entstand laut Informationen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 oder per Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de melden.