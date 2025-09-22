Ein Mann, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, sorgt am Samstagmorgen für mehrere Polizeieinsätze.

Ein Mann, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Samstagmorgen für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Wie die Polizei berichtet, beleidigte der 50-Jährige zunächst gegen 6 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen eine Frau im Alter von 35 Jahren aus noch unbekannten Gründen, woraufhin diese die Bundespolizei alarmierte.

Die alarmierten Beamten trafen den Tatverdächtigen beim Halt der S2 an der Nürnberger Straße an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung wurde eingeleitet.

S-Bahn Stuttgart: Mann zieht Notbremse

Kurze Zeit später, gegen 7:20 Uhr, wurde erneut eine Polizeistreife alarmiert, nachdem der 50-Jährige am Bahnhof in Winnenden randaliert und eine 69 Jahre alte Frau beleidigt haben soll. Anschließend stieg er in eine S-Bahn in Richtung Schwaikheim und zog nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei während der Fahrt grundlos die Notbremse.

Aufgrund seines mutmaßlich psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.