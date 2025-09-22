Ein Mann, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, sorgt am Samstagmorgen für mehrere Polizeieinsätze.
22.09.2025 - 12:37 Uhr
Ein Mann, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Samstagmorgen für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Wie die Polizei berichtet, beleidigte der 50-Jährige zunächst gegen 6 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen eine Frau im Alter von 35 Jahren aus noch unbekannten Gründen, woraufhin diese die Bundespolizei alarmierte.