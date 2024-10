Möglicher Anschlag in Berlin: Mann hinterlässt Tasche mit Sprengstoff

Polizeieinsatz am Bahnhof Neukölln

Polizeibeamte haben am Mittwoch versucht, einen Mann am Berliner S-Bahnhof zu kontrollieren. Er flüchtete, aber hinterließ eine Tasche mit Sprengstoff. Die Polizei kann Anschlagspläne nicht ausschließen.

red/AFP 31.10.2024 - 08:37 Uhr

Ein Sprengstofffund hat am Berliner S-Bahnhof Neukölln einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Polizeibeamte wollten dort am Mittwochnachmittag einen Mann kontrollieren, der aber flüchtete, wie die Polizei am Abend im Onlinedienst X mitteilte.