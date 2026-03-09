16 beschlagnahmte Messer, dazu 32 Straftaten vom Widerstand, über Landfriedensbruch, versuchte Gefangenenbefreiung bis zu Beleidigung und Diebstahl: Das ist die Bilanz der Stuttgarter Polizei zum Aufruhr am Marienplatz, wo am Samstag eine rechte Demonstration und linke Gegendemonstranten aufeinandertrafen. Das Bündnis Stuttgart gegen Rechts dagegen übt heftige Kritik am Polizeieinsatz mit Pfefferspray, Schlagstock und Einkesselungen. „Mehrere Hundert Menschen ohne Versorgung fast neun Stunden wegen einer von der Polizei selbst provozierten Schubserei festzusetzen, ist völlig unverhältnismäßig“, kritisiert Dominik Schmeiser vom Bündnis gegen Rechts. Er fordert politische und personelle Konsequenzen.