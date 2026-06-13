Ein Opelfahrer gerät bei Ehningen (Kreis Ludwigsburg) aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr - mit verheerenden Folgen. Drei Fahrzeuge prallen ineinander.
13.06.2026 - 20:54 Uhr
Ein Verkehrsunfall bei Ehningen hat am Samstagnachmittag vier Verletzte gefordert. Wie die Polizei berichtet, war ein 46-jähriger Opelfahrer gegen 16.15 Uhr auf der Kreisstraße von Ehningen in Richtung Dagersheim unterwegs. Kurz nach Ortsausgang Ehningen kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort versetzt frontal mit einem entgegenkommenden eines Peugeot. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte unbeschadet in den Straßengraben ausweichen.