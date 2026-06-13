Durch die Wucht des Aufpralls, schleuderte der Peugeot zur Seite und prallte halbfrontal gegen einen ebenfalls entgegenkommenden Mercedes-Benz. Alle Unfallbeteiligten wurden verletzt, der Verursacher wie auch die 26-jährige Mercedes-Fahrerin, der Fahrer des Peugeot sowie dessen schwangere Beifahrerin. Sie alle mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Ob der Unfall Auswirkungen auf das Kind hatte, dazu lagen der Polizei keine Informationen vor. Die Kreisstraße war bis nach 19 Uhr voll gesperrt.