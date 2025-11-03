Illegale Welpenhändler in Baden-Württemberg gestoppt: Die Polizei rettet sieben abgemagerte Hundewelpen aus Transportern.

red/AFP 03.11.2025 - 11:45 Uhr

Polizeibeamte haben mit Hilfe eines Zeugen in Baden-Württemberg einen illegalen Welpenhandel gestoppt. Auf einer Autobahn waren zwei Transporter mit insgesamt sieben abgemagerten Hundewelpen unterwegs, die weder mit Wasser noch mit Futter versorgt waren, wie die Polizei in Freiburg am Montag berichtete. Die in kleinen Transportboxen und einer Tasche verstauten Tiere waren demnach stark verschmutzt und saßen teilweise in ihrem eigenen Kot.